Торгова війна підвищує ціни на золото: скільки коштує дорогоцінний метал

Ціни на золото трохи зросли на тлі зниження курсу долара та прибутковості облігацій. Інвестори також уважно стежили за розвитком торгових переговорів після того, як президент США Дональд Трамп розширив тарифну війну.

Які ціни на золото

У четвер, 10 липня, спотова ціна на золото зросла на 0,3%, до 3 321,68 долара за унцію. Ф'ючерси на золото в США також додали 0,3%, досягнувши 3 329,90 долара, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Золото відскочило від рівня технічної підтримки, а долар в цілому ослаб,

– зазначив голова відділу глобальних інституційних ринків в ABC Refinery Ніколас Фреппелл.

Чому зростають ціни на золото

У середу Трамп посилив тиск, оголосивши про введення 50-відсоткового мита на імпорт міді в США і такого ж мита на товари з Бразилії. Обидва заходи набудуть чинності 1 серпня.

Вплив нових тарифів на ринки слабшає з кожним черговим заголовком. Настає втома від тарифної риторики, і трейдерам потрібен новий драйвер, щоб пробудити волатильність,

– заявив старший аналітик City Index Метт Сімпсон.

Індекс долара США знизився на 0,2%, в той час, як прибутковість 10-річних казначейських облігацій США відійшла від тритижневого максимуму.

Важливо! Падіння прибутковості облігацій знижує альтернативні витрати володіння металами, що не приносять дохід, а ослаблення долара робить золото більш доступним для інвесторів, які володіють іншими валютами.

Ціни на спотове срібло зросли на 0,2%, до 36,42 долара за унцію. Платина подешевшала на 0,2%, до 1 345,06 долара, а паладій додав 0,3%, досягнувши 1 108,18 долара.