Які ціни на золото

У четвер, 10 липня, спотова ціна на золото зросла на 0,3%, до 3 321,68 долара за унцію. Ф'ючерси на золото в США також додали 0,3%, досягнувши 3 329,90 долара, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Золото відскочило від рівня технічної підтримки, а долар в цілому ослаб,

– зазначив голова відділу глобальних інституційних ринків в ABC Refinery Ніколас Фреппелл.

Чому зростають ціни на золото

У середу Трамп посилив тиск, оголосивши про введення 50-відсоткового мита на імпорт міді в США і такого ж мита на товари з Бразилії. Обидва заходи набудуть чинності 1 серпня.

Вплив нових тарифів на ринки слабшає з кожним черговим заголовком. Настає втома від тарифної риторики, і трейдерам потрібен новий драйвер, щоб пробудити волатильність,

– заявив старший аналітик City Index Метт Сімпсон.

Індекс долара США знизився на 0,2%, в той час, як прибутковість 10-річних казначейських облігацій США відійшла від тритижневого максимуму.

Важливо! Падіння прибутковості облігацій знижує альтернативні витрати володіння металами, що не приносять дохід, а ослаблення долара робить золото більш доступним для інвесторів, які володіють іншими валютами.

Ціни на спотове срібло зросли на 0,2%, до 36,42 долара за унцію. Платина подешевшала на 0,2%, до 1 345,06 долара, а паладій додав 0,3%, досягнувши 1 108,18 долара.