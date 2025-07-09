На скільки зросли інвестиції у золото

Активність у першій половині 2025 року різко контрастує з помірним припливом капіталу у 2024 році. Золото набирає популярності після трьох років відтоку на тлі високих процентних ставок, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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За даними WGC – галузевої організації, що об'єднує провідних золотодобувачів світу, – за перші шість місяців 2025 року біржові інвестиційні фонди, що забезпечені фізичним золотом залучили 38 мільярдів доларів, а їх сукупні запаси збільшилися на 397,1 тонни.

Цікаво! До кінця червня загальний обсяг запасів склав 3 615,9 тонни – максимум з серпня 2022 року. Історичний рекорд був встановлений в жовтні 2020 року і становив 3 915 тонн.

Найсильніше зростання припало на фонди, зареєстровані в США – 206,8 тонни нового золота. Азіатські ETF за той же період збільшили запаси на 104,3 тонни.

Попри уповільнення темпів у травні та червні, азіатські інвестори придбали рекордний обсяг золотих ETF за першу половину року, забезпечивши значні 28% від глобального чистого припливу коштів, хоча на їх частку припадає лише 9% світових активів,

– додали в WGC.

Торгова війна, спровокована тарифною політикою президента США Дональда Трампа, спонукала інвесторів шукати захист від політичної та економічної нестабільності, зробивши золоті ETF основним інструментом для вкладень у дорогоцінний метал.

Важливо! Спотова ціна на золото з початку року зросла на 26%, досягнувши у квітні історичного максимуму – 3 500 доларів за тройську унцію.