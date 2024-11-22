Чому золото зростає в ціні

Золото демонструє позитивну динаміку на ринку, фіксуючи зростання 5 день поспіль. Крім того, дорогоцінний метал на шляху до суттєвого зростання за тиждень. Про це пише 24 Канал з посиланням на Trading Economics.

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Ціна золота зростає, оскільки інвестори знову звернули увагу на активи-прихистки на тлі геополітичних ризиків, які зростають. Зокрема, виділяють те, що Україна отримала дозвіл і почала запускати ракети, поставлені Заходом, по території Росії.

Крім того, українські військові у четвер повідомили, що Росія вдарила по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою. Про те, скільки коштує така ракета – читайте тут. Водночас ринки оцінюють перспективи подальшої монетарної політики Федерального резерву.

Скільки коштує золото

У п'ятницю, 22 листопада, ф'ючерси на золото торгується на рівні 2696,50 долара за унцію. З початку торгів контракти подорожчали на 0,82%, інформує MarketWatch.

Тоді як на спотовому ринку вартість дорогоцінного металу становить 2694,73 долара за унцію, за даними Всесвітньої золотої ради. Для порівняння, на початку тижня, 18 листопада, ціна дорогоцінного металу коливалася на рівні 2611,30 за унцію.