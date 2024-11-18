Ціни на золото в Україні та світі

У понеділок, 18 листопада, дорогоцінний метал на світовому ринку знову зростає в ціні. Про це пише 24 Канал з посиланням на Всесвітню золота рада.

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Ф'ючерси на золото торгується на рівні 2769,50 долара за унцію. Тоді як на спотовому ринку вартість дорогоцінного металу становить 2611,30 за унцію.

В Україні ціни на золото також повернулося до зростання. Про це свідчать дані, які опублікував Національний банк України.

Актуальні закупівельні ціни на золото на сьогодні:

Банківський метал, який доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів коштує 3375,33 гривні за один грам.

Банківський метал, що потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості, оцінили в 3365,20 гривні за грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів, коштує 3341,58 гривні за грам.

До теми! Середня ціна золота в українських банках становить 3514,44 гривні за грам (купівля) та 4736,92 гривні за грам (продаж), згідно з даними Finance.ua. Ці показники також демонструють позитивну динаміку.

Срібло з категорії "Банківські метали" торгується на рівні 40,23 гривні за грам. Тоді як срібло, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів, коштує 38,22 гривні за грам, згідно з останніми даними НБУ.