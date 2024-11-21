Скільки коштує міжконтинентальна ракета "Рубеж"

Для розуміння, РС-26 "Рубеж" – це ракета середньої дальності з великою швидкістю та потужною ударною силою. Одна така ракета відповідає трьом ракетам "Іскандер-М". Про це інформує 24 Канал з посиланням на джерела "Української правди" та Повітряні сили.

Варте уваги Правила обміну валюти: які долари неможливо обміняти

Створювали цю ракету в Росії у режимі високої секретності з 2006 року. У 2018 році заявили, що роботу над цим проєктом нібито зупинили. Розробка такої ракети – це порушення Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, який підписали СРСР та США у 1987 році. Документ набув чинності в 1988 році.

Важливо! На початку 2019 року США заявили про вихід з договору, згідно з даними на офіційному сайті американського посольства в Україні. Головна причина – тривале порушення умов угоди Росією. США заявили, що саме Росія "несе виключну відповідальність за припинення договору". Тоді президентом США був Дональд Трамп.

Дальність польоту ракети РС-26 – до 6 000 кілометрів, а її вага, за деякими даними, досягає до 50 тонн. Потенційна ціна міжконтинентальної ракети становить десятки мільйонів доларів.