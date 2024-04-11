Фахівці вказали, що подальше зростання цін на золото досить вразливе. Вони виділили відразу низку причин.

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Які фактори можуть зупинити зростання цін на золото

Зокрема, наголошують, що подорожчанню золота не сприяють фундаментальні показники:

Прибутковість казначейських облігацій зростає;

Долар зміцнює позиції на ринку, досягнувши кількох пікових рівні;

Водночас монетарна політика Федеральної резервної системи США залишається жорсткою.

Нещодавнє подорожчання золота – це результат ефекту "наздоганяючого розвитку", оскільки варто враховувати відставання цін на дорогоцінний метал у 2023 році.

Нагадаємо, що 8 квітня золото зросло до 2372,5 долара за унцію, встановивши новий історичний максимум. До того ж це сталося через 7 днів після попереднього рекорду.

Відразу низка аналітиків вважають, що далі ціни на золото можуть зрости мінімально. Крім того, вони підкреслюють, що дорогоцінний метал дуже вразливий перед падінням.

На момент створення цього матеріалу, 11 квітня вартість золота коливається на рівні 2336 доларів за унцію, згідно з даними Markets Insider. Дорогоцінний метал наразі демонструє позитивну динаміку на ринку.

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