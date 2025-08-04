Банк Citigroup переглянув свій попередній песимістичний прогноз щодо золота. Тепер аналітики очікують, що найближчим часом вартість дорогоцінного металу зросте до рекордних рівнів.

Якими будуть ціни на золото?

На думку аналітиків протягом наступних трьох місяців золото буде торгуватися в діапазоні від 3 300 до 3 600 доларів за унцію. Це пояснюється, зокрема, тим, що середній рівень нових імпортних мит у США перевищує очікувані 15%.

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Такий прогноз цін на золото суперечить червневому звіту Citigroup, коли банк припускав, що в найближчі квартали ціна золота опуститься нижче 3 тисяч доларів за унцію.

Ринок стурбований загрозою рецесії в США, оскільки високі процентні ставки зберігаються вже три роки, і інвестори купують золото як захист від ризиків зниження. За останні шість місяців ці побоювання лише посилилися на тлі масштабної – найбільшої за століття – програми президента Трампа щодо введення торгових мит,

– зазначили у Citigroup.

Після стрімкого зростання на початку року і досягнення рекордного максимуму вище 3 500 доларів за унцію у квітні, в останні місяці золото перебувало у фазі консолідації: ринок вичікував появи нового драйвера для руху ціни.

Примітно! Зміна прогнозу Citigroup збіглася з більш оптимістичними оцінками інших аналітиків, включаючи експертів Goldman Sachs Group і Fidelity International.

Аналітики також підкреслили, що їх попередній короткостроковий діапазон для ціни – 3 150–3 500 доларів за унцію – виявився точним, що підтверджується консолідацією в останні місяці.