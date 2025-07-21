Скільки коштує нафта?

У понеділок, 21 липня, ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 20 центів, до 69,08 долара за барель. Контракти на американську нафту марки WTI подешевшали на 6 центів, до 67,28 долара за барель, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Goldman Sachs підвищив прогноз цін на нафту в другій половині 2025 року, пославшись на ризик перебоїв у постачанні, скорочення запасів нафти та обмеження видобутку в Росії.

Тепер банк очікує, що середня ціна на нафту марки Brent у другій половині 2025 року складе 66 доларів за барель – на 5 доларів вище попередньої оцінки. Для нафти марки WTI прогноз підвищено на 6 доларів – до 63 доларів за барель.

Скільки коштує золото?

Ціни на золото в понеділок, 21 липня, зміцнилися: спотові ціни зросли до 3 369,17 долара за унцію. Ф'ючерси на золото в США зросли до 3 376,30 долара за унцію.

Важливо! Золото часто вважають активом-притулком у період економічної невизначеності.

Що дорожче: нафта чи золото?

1 унція золота – дорівнює приблизно 31 грам, а барель нафти – 159 літрам. Якщо порівняти актуальні ціни на ці ресурси, то виявиться, що за 1 унцію золота можна купити приблизно 52 барелі нафти – більш ніж 8 тисяч літрів.

Що важливіше для економіки?

Слід зазначити, що щодня у світі видобувають близько 100 мільйонів барелів нафти, що за середніми цінами еквівалентно приблизно 6,5-7 мільярдам доларів.

Важливо! Добовий обсяг видобутку золота становить лише 8 тонн, а його вартість сягає приблизно 870 мільйонів доларів.

Таким чином можна зробити висновок, що хоч золото значно дорожче за одиницю виміру (унція, грам або тонна), саме нафта залишається критично важливою для світової економіки. Вона є основою транспорту, енергетики та хімічної промисловості, тоді як золото виконує переважно інвестиційну та ювелірну функції.