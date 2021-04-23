Проте вже в першій половині 2022 року інфляція повернеться до цільового діапазону 5±1%.
До теми Нові виклики: як військова ескалація впливає на валютний ринок України
Чому прискорилася інфляція
Основними причинами в Нацбанку називають:
- подорожчання продовольчих товарів та палива у світі;
- високий споживчий попит в Україні.
Пік інфляційного сплеску припаде на третій квартал 2021 року передусім через низьку минулорічну базу порівняння. Проте вже восени інфляція почне знижуватися й за підсумками 2021 року становитиме 8%.
Зниженню інфляції сприятимуть:
- надходження на ринки нового врожаю;
- вичерпання ефекту від низької бази порівняння для окремих товарів;
- підвищення облікової ставки Національним банком.
Що таке інфляціяЦе зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці. Цікаво, що низька інфляція є корисною для економіки, бо стимулює її розвиток. Проте підвищена інфляція несе безліч загроз.
Інші прогнози Нацбанку
- За підсумками 2021 року економіка України зросте на 3,8%. У 2022 – 2023 роках зростання ВВП буде близьким до 4%.
- Рівень безробіття знизиться до 9,1% цьогоріч, а наступного року – до 8,5%.
- Номінальна зарплата у 2021 році зросте на 17,8% і на 9,7% у наступному році; реальна – на 8,6% і на 3,9% відповідно.