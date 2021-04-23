Однако уже в первой половине 2022 года инфляция вернется к целевому диапазону 5±1%.
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Почему ускорилась инфляция
Основными причинами в Нацбанке называют:
- удорожание продовольственных товаров и топлива в мире;
- высокий потребительский спрос в Украине.
Пик инфляционного всплеска придется на третий квартал 2021 года прежде всего из-за низкой прошлогодней базы сравнения. Однако уже осенью инфляция начнет снижаться и по итогам 2021 составит 8%.
Снижению инфляции будут способствовать:
- поступления на рынки нового урожая;
- исчерпания эффекта от низкой базы сравнения для отдельных товаров;
- повышение учетной ставки Национальным банком.
Что такое инфляцияЭтот рост общего уровня цен, отражающий снижение покупательной способности денежной единицы. Интересно, что низкая инфляция полезна для экономики, так как стимулирует ее развитие. Однако повышенная инфляция несет множество угроз.
Другие прогнозы Нацбанка
- По итогам 2021 года экономика Украины вырастет на 3,8%. В 2022 – 2023 годах рост ВВП будет близким к 4%.
- Уровень безработицы снизится до 9,1% в этом году, а в следующем году – до 8,5%.
- Номинальная зарплата в 2021 году вырастет на 17,8% и на 9,7% в следующем году; реальная – на 8,6% и на 3,9% соответственно.