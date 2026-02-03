Трамп про все домовився: що відбувається з цінами на нафту зараз

Сьогодні ціни на нафту стабілізувалися. Зміни відчутні особливо на фоні падіння на 4% потягом попередньої сесії. Позитивно на ситуацію вплинуло зменшення напруженості між США та Іраном.

Що впливає на ціну нафти зараз?

Імовірно, попит на нафтовому ринку зросте у березні та квітні, повідомляє Reuters.

Це вплине на ціни на нафту. Наразі ж основним фактором є взаємодія Ірану та США.

Важливо! Ці країни мають відновити переговори, щодо ядерної програми у п'ятницю.

Нестабільна цінова динаміка нафти, що спостерігалася протягом останніх чотирьох тижнів, була зумовлена ​​фактором геополітичної премії за ризик, пов'язаним з експансіоністською зовнішньою політикою нинішньої адміністрації США, особливо з періодичними загрозами щодо Ірану,

– наголосив старший ринковий аналітик OANDA Келвін Вонг.

Конфлікт між США та Іраном загострився раніше. Зокрема, для застереження американського керівництва, Трамп відправив американські сили на Близький Схід. Силовий удар мав відбутися у випадку, якщо Тегеран поновить ядерну програму.

Окрім цього:

ОПЕК+ ухвалила рішення поставити на паузу збільшення видобутку ще й у березні. Нагадаємо, така ситуація триває з січня.

Відбулося зміцнення долара після відчутного падіння.

Також на ринок нафти впливають домовленості США та Індії. Між Трампом та Моді відбулися переговори телефоном, щодо купівлі російської нафти.

Трамп оголосив про угоду в соціальних мережах після телефонної розмови з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, зазначивши, що Індія погодилася купувати нафту у США та, можливо, у Венесуели,

– вказало видання.

Зверніть увагу! США вирішили знизити тарифи через позицію Індії.

Які сьогодні ціни на нафту?

Вартість нафти визначається, залежно від марки, повідомляє ресурс Trading Economics. Наразі ситуація така:

Нафта марки Brent коштує – 66,88 долара за барель.

– 66,88 долара за барель. Американська нафта WTI – 62,69 долара за барель.

– 62,69 долара за барель. Російська Urals – 53,26 долара за барель

