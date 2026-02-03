Трамп обо всем договорился: что происходит с ценами на нефть сейчас
- Цены на нефть стабилизировались после падения на 4%, благодаря уменьшению напряженности между США и Ираном.
- Индия согласилась покупать нефть у США, а ОПЕК+ решила не увеличивать добычу в марте.
Сегодня цены на нефть стабилизировались. Изменения ощутимы особенно на фоне падения на 4% в течение предыдущей сессии. Положительно на ситуацию повлияло уменьшение напряженности между США и Ираном.
Что влияет на цену нефти сейчас?
Вероятно, спрос на нефтяном рынке возрастет в марте и апреле, сообщает Reuters.
Это повлияет на цены на нефть. Пока же основным фактором является взаимодействие Ирана и США.
Важно! Эти страны должны возобновить переговоры, по ядерной программе в пятницу.
Нестабильная ценовая динамика нефти, наблюдавшаяся в течение последних четырех недель, была обусловлена фактором геополитической премии за риск, связанным с экспансионистской внешней политикой нынешней администрации США, особенно с периодическими угрозами в отношении Ирана,
– отметил старший рыночный аналитик OANDA Келвин Вонг.
Конфликт между США и Ираном обострился ранее. В частности, для предостережения американского руководства, Трамп отправил американские силы на Ближний Восток. Силовой удар должен был состояться в случае, если Тегеран возобновит ядерную программу.
Кроме этого:
- ОПЕК+ приняла решение поставить на паузу увеличение добычи еще и в марте. Напомним, такая ситуация продолжается с января.
- Произошло укрепление доллара после ощутимого падения.
Также на рынок нефти влияют договоренности США и Индии. Между Трампом и Моди состоялись переговоры по телефону, относительно покупки российской нефти.
Трамп объявил о сделке в социальных сетях после телефонного разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, отметив, что Индия согласилась покупать нефть в США и, возможно, в Венесуэле,
– указало издание.
Обратите внимание! США решили снизить тарифы из-за позиции Индии.
Какие сегодня цены на нефть?
Стоимость нефти определяется, в зависимости от марки, сообщает ресурс Trading Economics. Сейчас ситуация такова:
- Нефть марки Brent стоит – 66,88 доллара за баррель.
- Американская нефть WTI – 62,69 доллара за баррель.
- Российская Urals – 53,26 доллара за баррель
Что еще известно о договоренностях Индии и США?
Трамп указал, что Индия готова отказаться от российской нефти. Именно за это США и снизят тарифы.
Кремль отметил, что из Дели не поступало никаких сообщений о прекращении закупок нефти. И сам Моди не рассказывал о таком намерении.