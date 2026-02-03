Трамп обо всем договорился: что происходит с ценами на нефть сейчас

Сегодня цены на нефть стабилизировались. Изменения ощутимы особенно на фоне падения на 4% в течение предыдущей сессии. Положительно на ситуацию повлияло уменьшение напряженности между США и Ираном.

Что влияет на цену нефти сейчас?

Вероятно, спрос на нефтяном рынке возрастет в марте и апреле, сообщает Reuters.

Это повлияет на цены на нефть. Пока же основным фактором является взаимодействие Ирана и США.

Важно! Эти страны должны возобновить переговоры, по ядерной программе в пятницу.

Нестабильная ценовая динамика нефти, наблюдавшаяся в течение последних четырех недель, была обусловлена фактором геополитической премии за риск, связанным с экспансионистской внешней политикой нынешней администрации США, особенно с периодическими угрозами в отношении Ирана,

– отметил старший рыночный аналитик OANDA Келвин Вонг.

Конфликт между США и Ираном обострился ранее. В частности, для предостережения американского руководства, Трамп отправил американские силы на Ближний Восток. Силовой удар должен был состояться в случае, если Тегеран возобновит ядерную программу.

Кроме этого:

ОПЕК+ приняла решение поставить на паузу увеличение добычи еще и в марте. Напомним, такая ситуация продолжается с января.

Произошло укрепление доллара после ощутимого падения.

Также на рынок нефти влияют договоренности США и Индии. Между Трампом и Моди состоялись переговоры по телефону, относительно покупки российской нефти.

Трамп объявил о сделке в социальных сетях после телефонного разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, отметив, что Индия согласилась покупать нефть в США и, возможно, в Венесуэле,

– указало издание.

Обратите внимание! США решили снизить тарифы из-за позиции Индии.

Какие сегодня цены на нефть?

Стоимость нефти определяется, в зависимости от марки, сообщает ресурс Trading Economics. Сейчас ситуация такова:

Нефть марки Brent стоит – 66,88 доллара за баррель.

– 66,88 доллара за баррель. Американская нефть WTI – 62,69 доллара за баррель.

– 62,69 доллара за баррель. Российская Urals – 53,26 доллара за баррель

