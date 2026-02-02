Що впливає зараз на вартість нафти?

На вартість нафти сьогодні вплинуло зміцнення долара. Нагадаємо, раніше ця валюта дешевшала, повідомляє Reuters.

Читайте також Скільки російської нафти транспортується через Україну насправді

Важливо! Вартість марок Brent та WTI знизилась після найбільшого місячного зростання з 2022 року у січні.

Також на ціну нафти вплинули:

зменшення перебоїв з постачанням нафти у США (перебої там виникли через шторм);

покращення ситуації в Казахстані;

ширший розпродаж на товарних ринках;

Аналітики зазначають, що занепокоєння щодо перевищення світової пропозиції нафти над попитом також знову повернулося до уваги після деескалації на Близькому Сході,

– вказує видання.

До того ж ОПЕК+ вирішила зберегти видобуток нафти незмінним у березні. Нагадаємо, організація не збільшувала його з січня.

Свою роль відіграла і ситуація в Венесуелі. Наразі там планується низка покращень, зокрема, розширення повноважень міністерства нафти.

Яка ціна нафти зараз?

Ціна нафти залежить від її марки, повідомляє ресурс Trading Economics. Зараз ситуація така:

Нафта марки Brent має ціну – 66,06 долара за барель.

має ціну – 66,06 долара за барель. Американська нафта WTI коштує – 61,87 долара за барель.

коштує – 61,87 долара за барель. Російська Urals – 56,76 долара за барель

Що важливо знати про конфлікт США та Ірану?