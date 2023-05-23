Останні зміни на ринку нафти

Під час торгів у понеділок, 22 травня 2023 року, нафта Brent подешевшала до 75,99 долара за барель. Сировина подорожчала на 0,41 долара або 0,5%.

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Нафта, яка відома під маркою West Texas Intermediate, завершила минулий торговий день з ціною на рівні 71,99 долара за барель. Вартість американської сировини виросла на 0,44 долара або 0,6%, інформує Reuters.

Згідно з Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:

Барель нафти Brent коштує 75,76 долара за барель (- 0,30%);

за барель (- 0,30%); Тоді як сировина бренду WTI торгується на рівні 71,99 долара за барель (+ 0,62%).

Станом на 23 травня 2023 року, нафта продовжує дорожчати. З початку торгової сесії обидві марки сировини зафіксували таке зростання:

Барель нафти Brent виріс в ціні на 0,35 долара або 0,46% до 76,34 долара ;

або до ; Водночас американська нафта подорожчала на 0,36 долара або 0,50%. Вартість цієї марки сировини коливається на рівні 72,41 за барель, пише видання Reuters.

Ключові фактори впливу на ринку

Загалом тиждень нафта почала зі зростання завдяки прогнозу про підвищення попиту у другій половині 2023 року. До того ж за останні кілька тижнів обсяги постачання з країн ОПЕК+ та Канади стали меншими. Ще один фактор, який сприяв подорожчанню чорного золота – це зростання цін на ф'ючерси на бензин у США. Інвестори також очікують, що ускладнення ситуації на ринку на тлі сезонного посилення попиту на цей товар.

До теми! Міжнародне енергетичне агентство також прогнозує, що попит буде випереджати пропозицію на 2 мільйони барелів на день у другій половині року. Крім того, очікують, що 60% зростання попиту на нафту в 2023 році припаде на Китай.

Водночас зростання цін на нафту стримує посилення позицій долара США на ринку, а також обговорення цінової стелі державного боргу країни. Нагадаємо, що експерти назвали конкретні дати, коли перша економіка не зможе оплачувати свої рахунки, якщо ці переговори зазнають краху.