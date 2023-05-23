Последние изменения на рынке нефти

В ходе торгов в понедельник, 22 мая 2023 года, нефть Brent подешевела к 75,99 доллара за баррель. Сырье подорожало на 0,41 доллара или 0,5%.

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Нефть, которая известна под маркой West Texas Intermediate, завершила прошлый торговый день с ценой на уровне 71,99 доллара за баррель. Стоимость американского сырья выросла на 0,44 доллара или 0,6%, информирует Reuters.

Согласно Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на следующих уровнях:

Баррель нефти Brent стоит 75,76 доллара за баррель (-0,30%);

за баррель (-0,30%); В то время как сырье бренда WTI торгуется на уровне 71,99 доллара за баррель (+0,62%).

По состоянию на 23 мая 2023 нефть продолжает дорожать. С начала торговой сессии обе марки сырья зафиксировали такой рост:

Баррель нефти Brent вырос в цене на 0,35 доллара или 0,46% к 76,34 доллара ;

или к ; В то же время американская нефть подорожала на 0,36 доллара или 0,50%. Стоимость этой марки сырья колеблется на уровне 72,41 за баррель, пишет издание Reuters.

Ключевые факторы влияния на рынке

В целом неделю нефть начала с роста благодаря прогнозу о повышении спроса во второй половине 2023 года. К тому же, за последние несколько недель объемы поставок из стран ОПЕК+ и Канады стали меньше. Еще один фактор, способствовавший подорожанию черного золота – это рост цен на фьючерсы на бензин в США. Инвесторы также ожидают, что усложнение ситуации на рынке на фоне сезонного усиления спроса на этот товар.

К теме! Международное энергетическое агентство также прогнозирует, что спрос будет предварять предложение на 2 миллиона баррелей в день во второй половине года. Кроме того, ожидают, что 60% рост спроса на нефть в 2023 году придется на Китай.

В то же время, рост цен на нефть сдерживает усиление позиций доллара США на рынке, а также обсуждение ценового потолка государственного долга страны. Напомним, что эксперты назвали конкретные даты, когда первая экономика не сможет оплачивать свои счета, если эти переговоры терпят крах.