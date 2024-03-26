Зростання цін на нафту триває: до чого тут Росія

Ціни на нафту продовжують зростати. Зокрема, інвестори оцінили останні дії Росії на ринку. Про головні коливання та фактори впливу – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Як змінилася вартість нафти

У вівторок, 26 березня, травневі ф'ючерси на нафту Brent торгуються на рівні 86,65 долара за барель. Сировина подорожчала на 6 центів. Водночас американська нафта коштує 81,91 долара за барель. Чорне золото подорожчало на 4 центи, за даними Reuters.

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Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 86,38 долара за барель (- 0,43%)

Контракти WTI торгуються за ціною 81,64 долара за барель (- 0,38%).

Важливі зміни на ринку нафти

Нафта продовжує дорожчати. З початку торгів у вівторок уже зафіксували незначне зростання. Наразі відомо, що інвестори більш неоднозначно сприйняли втрату російських нафтопереробних потужностей після нещодавніх українських атак. З іншої сторони певне ослаблення долара США надало деяку підтримку, пише видання Reuters.

Нагадаємо, що у понеділок нафта Brent подорожчала на 1,5%, а WTI – на 1,6%. Цьому сприяв наказ російського уряду компаніям про зменшення обсягів видобування сировини у другому кварталі задля виконання зобов'язань перед ОПЕК+.

Також, додамо що США шостий рік поспіль видобувають найбільші обсяги нафти у світі. До трійки лідерів також входять Саудівська Аравія та Росія. При цьому експерти вважають, що наразі немає підстав очікувати на зміну лідера цього рейтингу.