Как изменилась стоимость нефти

Во вторник, 26 марта, майские фьючерсы на нефть Brent торгуются на уровне 86,65 доллара за баррель. Сырье подорожало на 6 центов. В то же время американская нефть стоит 81,91 доллара за баррель. Черное золото подорожало на 4 цента, по данным Reuters.

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Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть колеблются на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 86,38 доллара за баррель (- 0,43%)

Контракты WTI торгуются по цене 81,64 доллара за баррель (- 0,38%).

Важные изменения на рынке нефти

Нефть продолжает дорожать. С начала торгов во вторник уже зафиксировали незначительный рост. Известно, что инвесторы более неоднозначно восприняли потерю российских нефтеперерабатывающих мощностей после недавних украинских атак. С другой стороны определенное ослабление доллара США оказало некоторую поддержку, пишет издание Reuters.

Напомним, что в понедельник нефть Brent подорожала на 1,5%, а WTI – на 1,6%. Этому способствовал приказ российского правительства компаниям об уменьшении объемов добычи сырья во втором квартале для выполнения обязательств перед ОПЕК+.

Также, добавим что США шестой год подряд добывают наибольшие объемы нефти в мире. В тройку лидеров также входят Саудовская Аравия и Россия. При этом эксперты считают, что пока нет оснований ожидать смену лидера этого рейтинга.