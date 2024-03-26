Російська влада наказала компаніям зменшити обсяги видобування нафти, встановивши конкретні цілі для кожної з них.

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Росія знову буде скорочувати обсяги видобування нафти

Повідомляють, що зменшення обсягів видобування сировини призведе до сезонного піку технічного обслуговування на нафтопереробних заводах. Також варто враховувати, що більшість з цих заводів були вимушені скоротити своє виробництво палива через збої та атаки.

Загалом у другому кварталі 2024 року Росія буде видобувати 9 мільйонів барелів на добу. Згідно з розрахунками Reuters, обсяги видобування у квітні, травні та червні зменшаться приблизно на 3,6%, 4,1% і 4,9% відповідно, якщо порівнювати з даними за березень.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 86,77 долара за барель (+ 0,02%)

Контракти WTI торгуються за ціною 82,01 долара за барель (+ 0,07%).

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