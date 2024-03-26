Російська влада наказала компаніям зменшити обсяги видобування нафти, встановивши конкретні цілі для кожної з них.
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Росія знову буде скорочувати обсяги видобування нафти
Повідомляють, що зменшення обсягів видобування сировини призведе до сезонного піку технічного обслуговування на нафтопереробних заводах. Також варто враховувати, що більшість з цих заводів були вимушені скоротити своє виробництво палива через збої та атаки.
Загалом у другому кварталі 2024 року Росія буде видобувати 9 мільйонів барелів на добу. Згідно з розрахунками Reuters, обсяги видобування у квітні, травні та червні зменшаться приблизно на 3,6%, 4,1% і 4,9% відповідно, якщо порівнювати з даними за березень.
Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту коливаються на таких рівнях:
- Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 86,77 долара за барель (+ 0,02%)
- Контракти WTI торгуються за ціною 82,01 долара за барель (+ 0,07%).
Більше новин про ринок нафти:
- Нагадаємо, що старший науковий співробітник Київської школи економіки Джейкоб Нелл заявив, що у поточній ситуації сектор нафти відіграє дуже важливу роль. За його словами, Володимира Путіна, який готовий вести війну на виснаження, може зупинити лише падіння доходів від експорту нафти.
- Усі нафтопереробні заводи в Індії остаточно відмовилися від російської нафти, яку транспортують танкери ПАТ "Совкомфлот". Цьому посприяли санкції США. Компанії будуть максимально ретельно перевіряти інформацію про судна, які використовували для експорту.