Нафта фіксує нове зростання: на які фактори реагує ринок

Ціни на нафту продовжують зростати. На ринку відіграють роль очікування щодо ОПЕК+ та нові дані з Китаю. Про головні коливання та зміни – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Скільки коштує нафта на ринку на 1 квітня

У понеділок, 1 квітня, нафта Brent зросла в ціні на 24 центи або 0,3%. Сировина торгується на рівні 87,24 долара за барель.

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Водночас американська нафта, яка відома під брендом WTI, подорожчала на 28 центів або 0‚3% до 83,45 долара за барель, згідно з даними Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 87,26 долара за барель (+ 0,30%)

Контракти WTI торгуються за ціною 83,45 долара за барель (+ 0,34%).

Нафта продовжує дорожчати

За перший квартал 2024 року ціни на нафту суттєво зросли . Нафта Brent подорожчала на 13,6%, а WTI подорожчала на 16,1%. Крім того, сировина демонструвала позитивну динаміку і протягом минулого тижня : нафта Brent подорожчала на 2,4%, а WTI додала в ціні приблизно 3,2%.

На ринку нафти на перший план виходить попит. Ціни на сировину демонструють позитивну динаміку на тлі кількох факторів, згідно з даними Reuters:

Очікування щодо зменшення пропозиції від ОПЕК+;

Атаки на російський енергетичний сектор;

Оптимістичні дані щодо виробничого сектору в Китаї. Нагадаємо, що Китай – це один із топових імпортерів нафти.