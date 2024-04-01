Скільки коштує нафта на ринку на 1 квітня
У понеділок, 1 квітня, нафта Brent зросла в ціні на 24 центи або 0,3%. Сировина торгується на рівні 87,24 долара за барель.
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Водночас американська нафта, яка відома під брендом WTI, подорожчала на 28 центів або 0‚3% до 83,45 долара за барель, згідно з даними Reuters.
Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту коливаються на таких рівнях:
- Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 87,26 долара за барель (+ 0,30%)
- Контракти WTI торгуються за ціною 83,45 долара за барель (+ 0,34%).
Нафта продовжує дорожчати
На ринку нафти на перший план виходить попит. Ціни на сировину демонструють позитивну динаміку на тлі кількох факторів, згідно з даними Reuters:
- Очікування щодо зменшення пропозиції від ОПЕК+;
- Атаки на російський енергетичний сектор;
- Оптимістичні дані щодо виробничого сектору в Китаї. Нагадаємо, що Китай – це один із топових імпортерів нафти.