Сколько стоит нефть на рынке на 1 апреля

В понедельник, 1 апреля, нефть Brent выросла в цене на 24 цента или 0,3%. Сырье торгуется на уровне 87,24 доллара за баррель.

Интересно Инвестиции в современном мире: главные плюсы и минусы, о которых стоит знать всем

В то же время американская нефть, которая известна под брендом WTI, подорожала на 28 центов или 0'3% до 83,45 доллара за баррель, согласно данным Reuters.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть колеблются на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 87,26 доллара за баррель (+ 0,30%)

Контракты WTI торгуются по цене 83,45 доллара за баррель (+ 0,34%).

К теме! За первый квартал 2024 года цены на нефть существенно выросли. Нефть Brent подорожала на 13,6%, а WTI подорожала на 16,1%. Кроме того, сырье демонстрировало положительную динамику и в течение прошлой недели: нефть Brent подорожала на 2,4%, а WTI прибавила в цене примерно 3,2%.

Нефть продолжает дорожать

На рынке нефти на первый план выходит спрос. Цены на сырье демонстрируют положительную динамику на фоне нескольких факторов, согласно данным Reuters:

Ожидания по уменьшению предложения от ОПЕК+;

Атаки на российский энергетический сектор;

Оптимистичные данные по производственному сектору в Китае. Напомним, что Китай – это один из топовых импортеров нефти.