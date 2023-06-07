На вихідних пройшла зустріч держав-членів ОПЕК+, під час якої ухвалили рішення про продовження чинних обмежень щодо скорочення обсягів видобування нафти до кінця 2024 року. Також Саудівська Аравія повідомляла, що з липня видобувати на 1 мільйон барелів на добу менше.

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Коментарі від експерта

Турецький економіст та експерт з енергетики Фатіх Біроль заявив, що останнє рішення ОПЕК+ може створити ще один фактор тиску на ціни. Водночас очільник Міжнародного енергетичного агентства додав, що є один більш важливий момент для ринку нафти.

За словами експерта, коли справа стосується ринку нафти, то виникає значна невизначеність. Водночас економіст виділив найбільш вагомий індикатор за рівнем впливу. Йдеться про Китай.

Нагадаємо! Саме ця країна з другою економікою у світі – один із найпотужніших імпортерів сировини у світі.

Тож очільник МЕА наголосив, що у разі слабшого, ніж очікують економічного зростання у Китаї або спаду на ринку можуть виникнути "ведмежі" настрої. Тобто фіксуватимуть знецінення нафти. Якщо ж економіка Піднебесної не ослабне, то рішення ОПЕК+ про скорочення обсягів видобування нафти можуть призвести до підвищення рівня напруженості у другій половині 2023 року.

На момент створення цього матеріалу, вартість двох найвідоміших марок нафти зупинилася на таких рівнях, за даними Bloomberg:

Brent – 76,86 долара за барель;

WTI – 72,45 долара за барель.

Після рішення ОПЕК+ ціни спершу росли, проте пізніше вони знову почали коливатися. Річ у тому, що побоювання про попит переважили новини про чергове скорочення обсягів видобування нафти.