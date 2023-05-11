Останні зміни на ринку нафти

У середу, 10 травня 2023 року, нафта Brent подорожчали до 76,41 долара за барель. Сировина подешевшала на 1,03 долара або 1,3%.

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Нафта, яка відома під брендом West Texas Intermediate, завершила день з ціною у 72,56 долара за барель. Вартість американської сировини впала в ціні на 1,15 долара або 1,6%, пише видання Reuters.

Згідно з Bloomberg, ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:

Барель нафти Brent коштує 76,41 долара за барель (- 1,33%);

за барель (- 1,33%); Тоді як сировина бренду WTI торгується на рівні 72,85 долара за барель (+ 0,40%).

Ключові фактори впливу

Вартість обох марок нафти впала на понад 1%, оскільки нові економічні дані про США свідчать, що Федеральний резерв, найімовірніше, продовжить підвищувати базову ставку. Цей фактор тисне на ринок нафти протягом останніх кількох місяців, оскільки трейдери остерігаються потенційної рецесії.

З іншої сторони додають, що інфляція у країні з першою економікою світу сповільнилася більше, ніж очікували. Завдяки цьому вважають, що американський центральний банк може перейти до менш агресивної політики. Нагадаємо, що минулого тижня ціни на сировину впали на понад 9%. Усе через побоювання щодо попиту на ринку.