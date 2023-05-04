Останні зміни на ринку нафти

У середу, 3 травня, вартість ф'ючерсів на нафту Brent обвалилася до 72,33 долара за барель. Сировина подешевшала під час торгів 2,99 долара або 4%. Це найнижча ціна з грудня 2021 року.

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Вартість американської нафти, яка відома під брендом West Texas Intermediate, коливалася на рівні 68,60 долара за барель. За день сировина впала в ціні на 3,06 долара або 4,3%, пише видання Reuters.

За даними Bloomberg, ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:

Нафта Brent торгувалася на рівні 72,33 долара за барель (- 3,97%);

за барель (- 3,97%); Бренд чорного золота WTI коштував 66,62 долара за барель (- 2,89%).

Ключові фактори впливу

Головна причина такого стрімкого знецінення нафти – це рішення американського центрального банку знову підвищити базову ставку. Федеральний резерв пішов на такий крок десятий раз поспіль. Крім того, інвесторів непокоїть майбутнє економіки. Також трейдери побоюються, що сповільнення економічної активності призведе до спаду попиту на енергоносії.

Додамо, що під час попередньої торгової сесії обидві марки нафти, які є еталонами на ринку, подешевшали на 5%. Це найбільший денний спад з початку січня. Нагадаємо, що у травні 2023 року набуде чинності рішення ОПЕК+ про скорочення обсягів видобування нафти. Новий план буде діяти до кінця поточного року.