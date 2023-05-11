Последние изменения на рынке нефти

В среду, 10 мая 2023 года, нефть Brent подорожали до 76,41 доллара за баррель. Сырье подешевело на 1,03 доллара или 1,3%.

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Нефть, которая известна под брендом West Texas Intermediate, завершила день с ценой 72,56 доллара за баррель. Стоимость американского сырья упала в цене на 1,15 доллара или 1,6%, пишет издание Reuters.

Согласно Bloomberg, цены на нефть остановились на следующих уровнях:

Баррель нефти Brent стоит 76,41 доллара за баррель (-1,33%);

за баррель (-1,33%); В то время как сырье бренда WTI торгуется на уровне 72,85 доллара за баррель (+0,40%).

Ключевые факторы воздействия

Стоимость обеих марок нефти упала более чем 1%, поскольку новые экономические данные о США свидетельствуют о том, что Федеральный резерв, вероятнее всего, продолжит повышать базовую ставку. Этот фактор давит на рынок нефти в течение последних нескольких месяцев, поскольку трейдеры опасаются потенциальной рецессии.

С другой стороны, добавляют, что инфляция в стране с первой экономикой мира замедлилось больше, чем ожидали. Благодаря этому полагают, что американский центральный банк может перейти к менее агрессивной политике. Напомним, что на прошлой неделе цены на сырье упали свыше 9%. Все из-за опасений спроса на рынке.