Останні зміни на ринку нафти

Під час торгів у середу, 15 березня, нафта Brent торгувалася за ціною на рівні 73,69 долара за барель. Загалом за день сировина подешевшала на 3,76 долара або 4,9%.

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Американська нафта під маркою West Texas Intermediate завершила цей торговий день з ціною на рівні 67,61 долара за барель. Загалом марка чорного золота втратила в ціні 3,72 долара або 5,2%, пише видання Reuters.

Ключові фактори впливу

Ціни на нафту продовжують стрімко падати, опустившись до мінімального рівня за понад рік. Днем раніше вартість одного бареля нафти коливалася на найнижчому рівні за останні 3 місяці.

На ціни неабияк вплинули побоювання, які стосуються майбутнього одного із найбільших банків Швейцарії. Йдеться про Credit Suisse, акції якого обвалилися за день майже на 30%. Це стало ще одним тривожним сигналом для ринків після банкрутства трьох банків у США. Серед них Silicon Valley Bank, який входив до першої двадцятки найбільших банків у країні.

Ба більше, складна ситуація у банківському секторі навіть перевершила очікування щодо відновлення потужного попиту у Китаї. Нагадаємо, що ця країна є одним із найбільших імпортерів сировини у світі.