Последние изменения на рынке нефти

В ходе торгов в среду, 15 марта, нефть Brent торговалась по цене на уровне 73,69 доллара за баррель. В целом за день сырье подешевело на 3,76 доллара или 4,9%.

​ Актуально Стремительные колебания биткоина снова в центре внимания: чего ждать от рынка криптовалют в 2023 году

Американская нефть под маркой West Texas Intermediate завершила этот торговый день с ценой на уровне 67,61 доллара за баррель. В общем, марка черного золота потеряла в цене 3,72 доллара или 5,2%, пишет издание Reuters.

Ключевые факторы воздействия

Цены на нефть продолжают стремительно падать, опустившись до минимального уровня более года. Днем ранее стоимость одного барреля нефти колебалась на самом низком уровне за последние 3 месяца.

На цены оказали большое влияние опасения, касающиеся будущего одного из крупнейших банков Швейцарии. Речь идет о Credit Suisse, акции которого обрушились в день почти на 30%. Это явилось еще одним тревожным сигналом для рынков после банкротства трех банков в США. Среди них Silicon Valley Bank, который входил в первую двадцатку крупнейших банков в стране.

Более того, сложная ситуация в банковском секторе даже превзошла ожидания восстановления мощного спроса в Китае. Напомним, что эта страна является одним из самых крупных импортеров сырья в мире.