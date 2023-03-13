Нагадаємо, що у США розгортається нова криза у банківському секторі. Серед причин колапс Silicon Valley Bank. Для прикладу, ця ситуація тисне на долар.

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У Британії американський банк придбали за 1 фунт

Водночас відомий британський банк вирішив придбати філію Silicon Valley Bank у країні, заплативши всього 1 фунт або 1,21 долара США. Відповідну інформацію підтвердили на офіційному сайті HSBC.

Генеральний директор HSBC додав, що це стратегічний крок для їхнього бізнесу у Великій Британії. Капітал Silicon Valley Bank у країні оцінюють у приблизно 1,4 мільярда фунтів (1,7 мільярда доларів).

Згідно з останніми даними американський банк мав кредитів 5,5 мільярда фунтів (6,7 мільярда доларів) та 6,7 мільярда фунтів (8,1 мільярда доларів) депозитів станом на 10 березня 2023 року. Загалом за 2022 рік Silicon Valley Bank отримав прибуток у розмірі 88 мільйонів фунтів (106,5 мільйона доларів) до вирахування податків.

Цю ситуацію прокоментував й один з політиків Великої Британії. Йдеться про Джеремі Ганта. За його словами, уряд країни та Банк Англії сприяли укладенню вище згаданої угоди.

Депозити будуть під захистом без підтримки платників податків,

– написав він у твітер.

Придбання Silicon Valley Bank у Британії – це наслідок закриття головного офісу американськими регуляторами. Банк передали Федеральній корпорації зі страхування депозитів.

Водночас Банк Англії заявив, що присутність відділення фінансової установи США у Великій Британії була обмежена, а також не виконувало критично важливих функцій для фінансової системи країни.