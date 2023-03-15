Останні зміни на ринку нафти

Під час торгів у вівторок, 14 березня, нафта Brent торгувалася за ціною на рівні 77,45 долара за барель. Загалом за день сировина подешевшала на 3,32 долара або 4,1%.

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Американська нафта під маркою West Texas Intermediate завершила цей торговий день з ціною на рівні 71,33 долара за барель. Загалом марка чорного золота втратила в ціні 3,47 долара або 4,6%, пише видання Reuters.

Ключові фактори впливу

Загалом ціни на нафту впали до мінімуму за останні три місяці. Йдеться про спад в середньому на понад 4%. Серед ключових причин, які спровокували стрімке знецінення нові дані про інфляцію у США, яка залишається на досить високому рівні, а також крах кількох американських банків.

Серед них банкрутство Silicon Valley Bank, який входив до першої двадцятки найбільших банків у країні. Це спровокувало хвилю страхів щодо початку потенційної фінансової кризи. Відтак це загроза для попиту на нафту, повідомляє Reuters.