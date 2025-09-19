Індія купувала нафту в Росії за рекордними знижками, проте зараз ціни на паливо починають рости. Це, зокрема, відбувається через атаки на НПЗ.

Чому зменшили знижку на російську нафту для Індії?

Ціна російської нафти марки Urals для постачання головному покупцю Індії зростає, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Нове падіння: скільки коштує 1 барель нафти на ринку зараз

Атаки українських дронів порушили експорт у вересні та посилили ризики скорочення виробництва, що змусило Росію відправляти нафту до інших західних портів, щоб пом'якшити наслідки.

Знижка на нафту марки Urals з поставкою в жовтні скоротилася з 3 доларів у вересні до 2 – 2,50 доларів за барель порівняно з простроченою нафтою Brent, повідомили джерела, пов'язані з продажем російської нафти до Індії.

Про які санкції йде мова? У липні ЄС та Велика Британія запровадили додаткові санкції на експорт російської нафти, включаючи плаваючу цінову межу. її встановили на 15% нижче середньоринкової ціни, яка наразі еквівалентна приблизно 47,60 доларів за барель, що значно нижче цінової межі в 60 доларів, встановленої G7 у грудні 2022 року.

Сполучені Штати та ЄС критикують Індію за збільшення закупівель російської нафти, а Вашингтон запровадив вищі тарифи на імпорт з Індії через продовження співпраці з Москвою. Незважаючи на тиск, Нью-Делі продовжував купувати.

Які ціни на нафту у світі зараз?

19 вересня стало відомо про нове падіння цін на нафту, повідомляє 24 Канал з посиланням на Trading Economics.

Зараз ціни на основні марки такі:

Brent – 67,46 долара за барель.

Американська нафта WTI – 63,48 долара за барель.

Російська Urals – 63,19 долара за барель.

Нафта дешевшає на фоні того, що побоювання, відносно попиту на паливо у США, переважили очікування від впливу першого зниження ставки ФРС на збільшення споживання,

Що відомо про експорт російської нафти до Індії?