Що відомо про обіцянки Трампа?

Президент США Дональд Трамп зробив заяви щодо майбутнього світових енергетичних ринків та можливих наслідків глобальної нестабільності для економіки. За його словами, ціни на нафту та газ у перспективі мають тенденцію до зниження, однак це залежить від завершення поточних криз і стабілізації міжнародної ситуації.

Зрештою, ціни впадуть. Це може статися не одразу, але коли ситуацію буде врегульовано, вони знизяться,

– сказав він.

Водночас він наголосив, що світова економіка залишається надзвичайно вразливою до безпекових ризиків. Він зазначив, що, "якщо ви хочете побачити обвал фондового ринку, дозвольте застосувати кілька ядерних бомб – проти нас або будь-де у світі".

Трамп підкреслив, що навіть обговорення такого сценарію є фактором, який здатний різко дестабілізувати інвесторські очікування та фінансові ринки в усьому світі.

Окремо журналістка Марія Бартіромо запитала його, чи очікує він зниження цін на нафту і газ до проміжних виборів у США. Трамп відповів, що суттєвого падіння не прогнозує і вони скоріш за все можуть лишитися приблизно на тому ж рівні.

