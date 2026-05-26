Як впав рівень перероблювання нафти в Індії?
У квітні рівень перероблювання нафти на НПЗ Індії впав до 5,23 мільйона барелів на день, це приблизно – 21,39 мільйона метричних тонн, повідомляє Reuters.
Важливо знати! Саме Індія є третім серед найбільших імпортерів нафти у світі.
Для розуміння, саме протягом квітня рівень перероблювання нафти на нафтопереробних заводах Індії впав на 2,2%. Якщо рахувати у річному обчисленні.
Ситуація на Близькому Сході сильно вплинула на Індію. Адже вона почала шукати нові шляхи для отримання нафти. Потрібно розуміти, що раніше саме близькосхідна сировина складала більшу частину індійського імпорту.
Наразі Індія почала активно закуповувати нафту з:
- Латинської Америки;
- Африки.
Цікаво, що у квітні постачання російської нафти до Індії впали.
Індійський НПЗ Nayara Energy, який частково належить російському нафтовому гіганту "Роснєфть", отримав лише одну партію російської нафти у квітні. Адже цей НПЗ було повністю зупинено на більшу частину місяця для проведення планового технічного обслуговування,
– наголошує видання.
Яка наразі ситуація на Близькому Сході?
Ормузька протока залишається закритою. Раніше нею проходило приблизно 20% світової нафти. Тепер же цей шлях перекритий іранськими силами. Свою блокаду продовжують і США. Зауважимо, американські сили обмежують саме порти Ірану.
Сьогодні імовірність, що угода між США та Іраном такий буде укладена зменшилась. Річ у тім, що американські сили здійснили атаку на іранську територію. Такий розвиток подій призвів до стрибка цін на нафту. А ще в понеділок вважалось, що угода між Вашингтоном та Тегераном буде укладена. Адже на це вказували заяви Трампа.