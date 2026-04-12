Что известно об обещаниях Трампа?

Президент США Дональд Трамп сделал заявления относительно будущего мировых энергетических рынков и возможных последствий глобальной нестабильности для экономики. По его словам, цены на нефть и газ в перспективе имеют тенденцию к снижению, однако это зависит от завершения текущих кризисов и стабилизации международной ситуации.

В конце концов, цены упадут. Это может произойти не сразу, но когда ситуация будет урегулирована, они снизятся,

– сказал он.

В то же время он отметил, что мировая экономика остается чрезвычайно уязвимой к рискам безопасности. Он отметил, что, "если вы хотите увидеть обвал фондового рынка, позвольте применить несколько ядерных бомб – против нас или где-либо в мире".

Трамп подчеркнул, что даже обсуждение такого сценария является фактором, который способен резко дестабилизировать инвесторские ожидания и финансовые рынки во всем мире.

Отдельно журналистка Мария Бартиромо спросила его, ожидает ли он снижения цен на нефть и газ до промежуточных выборов в США. Трамп ответил, что существенного падения не прогнозирует и они скорее всего могут остаться примерно на том же уровне.

