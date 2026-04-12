Что известно об обещаниях Трампа?
Президент США Дональд Трамп сделал заявления относительно будущего мировых энергетических рынков и возможных последствий глобальной нестабильности для экономики. По его словам, цены на нефть и газ в перспективе имеют тенденцию к снижению, однако это зависит от завершения текущих кризисов и стабилизации международной ситуации.
В конце концов, цены упадут. Это может произойти не сразу, но когда ситуация будет урегулирована, они снизятся,
– сказал он.
В то же время он отметил, что мировая экономика остается чрезвычайно уязвимой к рискам безопасности. Он отметил, что, "если вы хотите увидеть обвал фондового рынка, позвольте применить несколько ядерных бомб – против нас или где-либо в мире".
Трамп подчеркнул, что даже обсуждение такого сценария является фактором, который способен резко дестабилизировать инвесторские ожидания и финансовые рынки во всем мире.
Отдельно журналистка Мария Бартиромо спросила его, ожидает ли он снижения цен на нефть и газ до промежуточных выборов в США. Трамп ответил, что существенного падения не прогнозирует и они скорее всего могут остаться примерно на том же уровне.
Какова ситуация с ценами на нефть сейчас?
Цены на нефть остаются на высоком уровне, несмотря на появление ожиданий относительно возможного снижения в случае стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Рынок и в дальнейшем реагирует на риски перебоев поставок через Ормузский пролив, который остается ключевым маршрутом для экспорта нефти из Персидского залива.
Аналитики отмечают, что даже после отдельных договоренностей боевые действия в регионе полностью не прекратились, а напряженность между Ираном, США и Израилем сохраняется. Дополнительное давление на рынок создает сокращение производственных мощностей в Саудовской Аравии после атак на энергетические объекты, что уменьшило добычу на сотни тысяч баррелей в сутки.
По данным SPA, инфраструктура королевства потеряла значительную часть пропускной способности, что также влияет на глобальное предложение нефти. В то же время часть инвесторов уже закладывает в цены возможное восстановление стабильных поставок, если конфликт будет окончательно урегулирован.
Сейчас нефть марки Brent стоит около 96 долларов за баррель, WTI – более 98 долларов, а Urals превышает 121 доллар. Эксперты предупреждают, что без реального восстановления транзита через Ормузский пролив цены могут снова пойти вверх.