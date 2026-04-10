Що впливає на вартість нафти 10 квітня 2026 року?
Попри укладання мирної угоди, бойові дії тривають. Відомо, що обстріли здійснювали як Ізраїль та США, так і Іран, повідомляє Reuters.
Ключовим питанням для ринку нафти є те, чи відновиться рух суден через Ормузьку протоку. Поки що немає жодних ознак цього. Якщо постачання нафти з Перської затоки залишаться заблокованими, ціни на нафту, ймовірно, знову зростуть,
– вказують аналітики Commerzbank.
Цікаво, що наразі відомо про проходження суден через Ормузьку протоку протягом останньої доби. Проте, як показують дані відстеження, більшість з них пов'язана з Іраном.
Важливо! Наразі рано говорити про урегулювання ситуації на нафтовому ринку. Адже постачання досі не відновлено.
Зауважимо, стабілізації цін на ринку нафти сприяло те, що інвестори збалансували зниження видобутку в Саудівській Аравії. Нагадаємо, наразі там ускладнена ситуація. Річ у тім, що в Саудівській Аравії скоротили виробничі потужності саме через напади на енергетичні об'єкти.
Державне інформаційне агентство SPA повідомило у четвер, що напади на енергетичні об'єкти Саудівської Аравії скоротили виробничі потужності королівства приблизно на 600 000 барелів на день та зменшили пропускну здатність його трубопроводу Схід-Захід приблизно на 700 000 барелів на добу,
– вказує видання.
Яка ціна за барель нафти зараз?
Як повідомляє видання Trading Economics, вартість нафти сьогодні, залежно від марки така:
- Нафта марки Brent коштує – 96,04 долара за барель.
- Американська нафта WTI – 98,52 долара за барель.
- Російська Urals – 121,78 долара за барель.
Яка ситуація складається на Близькому Сході?
У вівторок США та Іран домовилися про двотижневу зупинку війни. Зокрема, припинення вогню на цей період. Зауважимо, що ці домовленості здійснювались за посередництва Пакистану.
Ормузька протока, фактично, залишалася заблокованою з початку конфлікту на Близькому Сході. Раніше цим шляхом проходила п'ята частина нафти. Проте Іран закрив цей прохід майже повністю, що і призвело до зростання цін на нафту.
Раніше Іран підтверджував відкриття Ормузької протоки. Він вказав, що, якщо це відбудеться, буде введена плата за проходження вказаного шляху.