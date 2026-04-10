Що впливає на вартість нафти 10 квітня 2026 року?

Попри укладання мирної угоди, бойові дії тривають. Відомо, що обстріли здійснювали як Ізраїль та США, так і Іран, повідомляє Reuters.

Ключовим питанням для ринку нафти є те, чи відновиться рух суден через Ормузьку протоку. Поки що немає жодних ознак цього. Якщо постачання нафти з Перської затоки залишаться заблокованими, ціни на нафту, ймовірно, знову зростуть,

– вказують аналітики Commerzbank.

Цікаво, що наразі відомо про проходження суден через Ормузьку протоку протягом останньої доби. Проте, як показують дані відстеження, більшість з них пов'язана з Іраном.

Важливо! Наразі рано говорити про урегулювання ситуації на нафтовому ринку. Адже постачання досі не відновлено.

Зауважимо, стабілізації цін на ринку нафти сприяло те, що інвестори збалансували зниження видобутку в Саудівській Аравії. Нагадаємо, наразі там ускладнена ситуація. Річ у тім, що в Саудівській Аравії скоротили виробничі потужності саме через напади на енергетичні об'єкти.

Державне інформаційне агентство SPA повідомило у четвер, що напади на енергетичні об'єкти Саудівської Аравії скоротили виробничі потужності королівства приблизно на 600 000 барелів на день та зменшили пропускну здатність його трубопроводу Схід-Захід приблизно на 700 000 барелів на добу,

– вказує видання.

Яка ціна за барель нафти зараз?

Як повідомляє видання Trading Economics, вартість нафти сьогодні, залежно від марки така:

Нафта марки Brent коштує – 96,04 долара за барель.

коштує – 96,04 долара за барель. Американська нафта WTI – 98,52 долара за барель.

– 98,52 долара за барель. Російська Urals – 121,78 долара за барель.

