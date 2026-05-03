Міністр фінансів США Скотт Бессент вважає, що до кінця 2026 року ціни на нафту почнуть падати. Процес зниження може початися вже найближчим часом. Про це він сказав в інтерв'ю для Fox News.

Коли ціну на нафту підуть вниз?

Бессент прогнозує падіння цін на нафту протягом наступних 3 – 9 місяців. За словами міністра, цьому сприятиме вихід ОАЕ з ОПЕК. Країна зможе збільшити видобуток нафти, що вплине на ринок і здешевить нафту.

Також, за оцінкою Бессента, на ціни може вплинути ситуація на Близькому Сході. Йдеться про нафту, яка зараз не надходить на ринок через обмеження в Ормузькій протоці. Якщо ці поставки відновляться, пропозиція зросте, а ціни відповідно можуть піти вниз.

Нагадаємо, що ціни на нафту почали різко рости і досягли рекордного рівня після початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану. У відповідь Тегеран заблокував і замінував Ормузьку протоку, через яку проходило 20 – 40% усього світового морського експорту нафти.

Що відомо про ситуацію на нафтовому ринку зараз?

1 травня Об'єднані Арабські Емірати вирішили вийти з ОПЕК після понад 60 років участі в цій організації. Таке рішення пояснюють кількома причинами: напруженням на Близькому Сході, війною за участю США, Ізраїлю та Ірану, а також невдоволенням обмеженнями ОПЕК, які стримують нафтові можливості ОАЕ. Крім того, між ОАЕ та Саудівською Аравією давно існують суперечності, які останнім часом загострилися. Емірати також не відчули достатньої підтримки від сусідів після атак Ірану. У підсумку країна вирішила змінити стратегію і самостійно розвивати нафтову галузь.

У відповідь на вихід ОАЕ країни ОПЕК+ погодилися трохи збільшити видобуток нафти у червні – орієнтовно на 188 тисяч барелів на добу. Це рішення підтримали сім ключових учасників альянсу, зокрема Саудівська Аравія та Росія.

Тим часом Дональд Трамп закликає інші країни створити міжнародну коаліцію, яка має відновити безпеку судноплавства в Ормузькій протоці. США вважають, що це допоможе стабілізувати постачання нафти і знизити ціни. Причина таких закликів – глухий кут у переговорах між США та Іраном і загострення конфлікту на Близькому Сході. Через це ціни на нафту піднялися до максимуму за останні роки.