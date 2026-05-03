Про це пише Bloomberg.

Як план щодо видобутку нафти мають у ОПЕК?

Такий крок не став несподіванкою – подібне помірне збільшення прогнозували ще до демаршу ОАЕ. Водночас реальні обсяги нарощування поки під питанням: усе залежить від ситуації навколо Ормузької протоки, яка залишається заблокованою через конфлікт США та Ірану.

Тим часом Абу-Дабі вже сигналізує про власні амбіції. Державна компанія Adnoc оголосила про масштабну інвестиційну програму – близько 200 мільярдів дирхамів (приблизно 55 мільярдів доларів) підуть на розширення видобутку та переробки. Це ще раз підкреслює давнє суперництво між ОАЕ та Саудівською Аравією – як у нафтовій політиці, так і в боротьбі за вплив у регіоні.

В самих Еміратах прямо дали зрозуміти: нинішня геополітична ситуація стала зручним моментом, щоб вийти з угоди без серйозного розгойдування ринку.

Аналітики ж звертають увагу, що ОПЕК+ намагається зберегти видимість стабільності, попри внутрішні тріщини. Фактично альянс продовжує діяти за старою логікою, ніби нічого не сталося.

Втім, ризики зростають. Вихід ОАЕ може послабити контроль картелю над цінами, а також відкриває для Еміратів можливість вільно нарощувати видобуток. У перспективі це може вилитися у нові цінові війни.

