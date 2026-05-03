Про це пише Bloomberg.
Як план щодо видобутку нафти мають у ОПЕК?
Такий крок не став несподіванкою – подібне помірне збільшення прогнозували ще до демаршу ОАЕ. Водночас реальні обсяги нарощування поки під питанням: усе залежить від ситуації навколо Ормузької протоки, яка залишається заблокованою через конфлікт США та Ірану.
Тим часом Абу-Дабі вже сигналізує про власні амбіції. Державна компанія Adnoc оголосила про масштабну інвестиційну програму – близько 200 мільярдів дирхамів (приблизно 55 мільярдів доларів) підуть на розширення видобутку та переробки. Це ще раз підкреслює давнє суперництво між ОАЕ та Саудівською Аравією – як у нафтовій політиці, так і в боротьбі за вплив у регіоні.
В самих Еміратах прямо дали зрозуміти: нинішня геополітична ситуація стала зручним моментом, щоб вийти з угоди без серйозного розгойдування ринку.
Аналітики ж звертають увагу, що ОПЕК+ намагається зберегти видимість стабільності, попри внутрішні тріщини. Фактично альянс продовжує діяти за старою логікою, ніби нічого не сталося.
Втім, ризики зростають. Вихід ОАЕ може послабити контроль картелю над цінами, а також відкриває для Еміратів можливість вільно нарощувати видобуток. У перспективі це може вилитися у нові цінові війни.
ОАЕ виходить з ОПЕК
Об'єднані Арабські Емірати вирішили покинути ОПЕК. Таке рішення стало наслідком ситуації на Близькому Сході, також ОАЕ мали багато суперечностей з Саудівською Аравією.
Фактично, ці країни перейшли від тихого протистояння до відкритої конфронтації.
Квоти ОПЕК негативно впливали на ОАЕ, фактично, держава була вимушена обмежити свої нафтові потужності.