Як ситуація на Близькому Сході вплинула на ціну нафти?

Тегеран оголосив, що він повністю закриває Ормузьку протоку, повідомляє Reuters.

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Таке рішення Ірану стало наслідком нових атак США. Щобільше, Трамп пообіцяв здійснити ще низку ударів, якщо мирна угода не буде досягнута. Американський президент вказав, що США навіть можуть "розбомбити до смерті" іранські сили.

Ормузька протока тепер буде заблокована повністю. Тобто нею не зможуть пройти ніякі комерційні судна та танкери. Тегеран пообіцяв атакувати тих, хто порушить цю вимогу.

Це вкотре свідчить про те, що до угоди ще далеко, і що потоки енергії з Перської затоки залишатимуться сильно обмеженими,

– йдеться у записці аналітиків ING.

Яка ціна нафти 11 червня 2026 року?

Як повідомляє ресурс Trading Economics, ціна нафти, залежно від марки:

вартість нафти марки Brent – 92,63 долара за барель.

– 92,63 долара за барель. WTI коштує – 89,65 долара за барель.

коштує – 89,65 долара за барель. а російська Urals – 83,05 долара за барель.

Якою була ситуація в Ормузі до рішення Тегерану?