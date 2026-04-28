Чому ОАЕ ухвалив це рішення?

ОАЕ прагне здійснити стратегічну переорієнтацію, повідомляє Bloomberg.

Читайте також Ціни на нафту ростуть: війна між США та Іраном триває

Вихід ОАЕ з ОПЕК заплановано на 1 травня 2026 року. Згодом країна планує нарощувати виробництво. Таке рішення стало наслідком ситуації на Близькому Сході.

Першочергово проблема полягає саме у війні США, Ізраїлю та Ірану. Не варто також відкидати вплив накопичення напруги всередині ОАЕ через вплив ОПЕК.

Потрібно розуміти, що ця організація встановлює квоти на видобуток нафти. До того ж ОАЕ мали багато суперечностей з Саудівською Аравією.

Важливо! Емірати продовжують конкурувати з Саудівською Аравією щодо того, яка саме країна є регіональним хабом.