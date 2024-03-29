Нафта відчутно подорожчала у першому кварталі 2024 року: якого рівня досягли ціни

У березні завершується перший квартал 2024 року. На різних ринках починають підбивати підсумки. Зокрема, йдеться про ринок нафти, на якому зафіксували серйозні зміни.

За перші три місяці поточного року ціни на нафту суттєво зросли. Про це свідчить динаміка еталонних марок нафти – Brent та WTI.

Варте уваги Інвестиції у сучасному світі: головні плюси та мінуси, про які варто знати всім

Нафта суттєво подорожчала у першому кварталі

Загалом за квартал нафта Brent подорожчала на 13,6%, тоді як американська сировина додала в ціні 16,1%. Лише з початку березня вартість обох брендів чорного золота зросла на 4,6% та 6,3% відповідно.

У п'ятницю, 29 березня, торгів немає, оскільки біржі не працюють у зв'язку зі Страсною п'ятницею.

Попередній торговий день сировина закінчила на таких цінових рівнях:

Травневі ф'ючерси на сорт Brent за минулу сесію зріс в ціні на 1,39 долара (1,6%), до 87,48 долара за барель.

Контракти на нафту WTI з постачанням у травні здорожчали на 1,82 долара (2,2%), до 83,17 долара за барель.

Варто додати, що ціни на нафту сягнули пікового рівня за місяць.