За первые три месяца текущего года цены на нефть существенно выросли. Об этом свидетельствует динамика эталонных марок нефти – Brent и WTI.
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Нефть существенно подорожала в первом квартале
Всего за квартал нефть Brent подорожала на 13,6%, тогда как американское сырье прибавило в цене 16,1%. Только с начала марта стоимость обоих брендов черного золота выросла на 4,6% и 6,3% соответственно.
Предыдущий торговый день сырье закончило на следующих ценовых уровнях:
- Майские фьючерсы на сорт Brent за прошедшую сессию вырос в цене на 1,39 доллара (1,6%), до 87,48 доллара за баррель.
- Контракты на нефть WTI с поставкой в мае подорожали на 1,82 доллара (2,2%), до 83,17 доллара за баррель.
Стоит добавить, что цены на нефть достигли пикового уровня за месяц.