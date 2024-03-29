Скільки коштує нафта на ринку

Минулий день травневі ф'ючерси на нафту Brent завершили з цінами на рівні 87,48 долара за барель. Сировина подорожчала на 1,39 долара або 1‚6%. Тоді як ф'ючерси із терміном постачання у червні подорожчали на 1,58 долара або до 87 доларів за барель

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Водночас американська нафта, яка відома під брендом WTI, зросла в ціні на 1,82 долара або 2‚2% до 83,17 долара за барель, згідно з даними Reuters. Йдеться про ф'ючерси на травень.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 87 доларів за барель (+ 2,24%)

Контракти WTI торгуються за ціною 83,17 долара за барель (+ 1,86%).

Нафта продовжує дорожчати

Нафта за день подорожчала на понад 1 долар за барель, досягнувши пікового рівня за барель. Це реакція ринку на те, що держави-члени ОПЕК+ будуть продовжувати політику зменшення обсягів видобування нафти.

Також на ситуацію вплинули атаки України на енергетичну інфраструктуру Росії та зменшення кількості бурових установок в США, що призводить до зменшення обсягів постачання нафти, пише видання Reuters.