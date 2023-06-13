Останні зміни на ринку нафти

З початку торгів у вівторок, 13 червня, вартість марки нафти Brent коливається на рівні 72,60 долара за барель. Сировина подорожчала на 0,77 долара або 1,1%.

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Ф'ючерси на West Texas Intermediate виросли в ціні на 0,56 долара або 0,8%. Американський бренд нафти торгується з ціною на рівні 67,68 долара за барель.

Згідно з Bloomberg, актуальні ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Барель нафти марки Brent коштує 72,81 долара за барель (+ 1,35%);

за барель (+ 1,35%); Бренд WTI торгується на рівні 67,80 долара за барель (+ 1,01%).

Додамо, що у понеділок сировина подешевшала приблизно на 3 долари. Зокрема, нафти Brent впала в ціні на 3,9% до 71,84 долара за барель. Це найнижчий рівень з грудня 2021 року. Чорне золото під брендом WTI втратило під час торгів 4,4%. Його вартість зупинилася на рівні 67,12 долара за барель, згідно з даними Reuters.

Головні фактори впливу

У перший день нового торгового тижня аналітики виділили збільшення обсягів глобальних поставок та побоювання щодо зростання попиту напередодні ключових даних про інфляцію у США та нового засідання Федерального резерву.

До теми! Глава Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль прокоментував останні зміни на ринку нафти та виділив головний фактор впливу для цін.

Проте уже у вівторок нафта повернулася до зростання, оскільки інвестори досить обережні напередодні нових рішень від центральних банків у світі. В тому числі йдеться про США.