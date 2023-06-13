Последние изменения на рынке нефти

С начала торгов во вторник, 13 июня, стоимость марки нефти Brent колеблется на уровне 72,60 доллара за баррель. Сырье подорожало на 0,77 доллара или 1,1%.

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Фьючерсы на West Texas Intermediate выросли в цене на 0,56 доллара или 0,8%. Американский бренд нефти торгуется с ценой на уровне 67,68 доллара за баррель.

Согласно Bloomberg, актуальные цены на нефть колеблются на следующих уровнях:

Баррель нефти марки Brent стоит 72,81 доллара за баррель (+1,35%);

за баррель (+1,35%); Бренд WTI торгуется на уровне 67,80 доллара за баррель (+1,01%).

Добавим, что в понедельник сырье подешевело примерно на 3 доллара. В частности, нефти Brent упала в цене на 3,9% к 71,84 доллара за баррель. Это самый низкий уровень с декабря 2021 года. Черное золото под брендом WTI потеряло во время торгов 4,4%. Его стоимость остановилась на уровне 67,12 доллара за баррель, согласно данным Reuters.

Главные факторы воздействия

В первый день новой торговой недели аналитики выделили увеличение объемов глобальных поставок и опасения роста спроса накануне ключевых данных об инфляции в США и нового заседания Федерального резерва.

К теме! Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль прокомментировал последние изменения на рынке нефти и выделил главный фактор влияния на цены.

Однако уже во вторник нефть вернулась к росту, поскольку инвесторы достаточно осторожны в преддверии новых решений от центральных банков в мире. В том числе речь идет о США.