Ключові зміни на ринку нафти

У середу, 5 липня, нафта марки Brent торгувалася за ціною на рівні 76,65 долара за барель. Сировина подорожчала на 0,40 долара або 0,5% під час сесії. За вівторок цей бренд подорожчав на 1,60 долара за барель.

Зверніть увагу США уникнули дефолту, але ризики залишаються: як це вплине на глобальний світ

Водночас марка нафти West Texas Intermediate на кінець сесії торгувалася на рівні 71,79 долара за барель. Ця марка нафти виросла в ціні на 2 долари або 2,9% порівняно з торгами у понеділок, повідомляє видання Reuters.

До теми! Економіст Олег Гетман розповів, як вплине на Росію зміна валютного фактора у рамках отримання прибутків від продажу нафти. Експерт також розповів про подальші перспективи держави-агресорки.

Згідно з Bloomberg, актуальні ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Нафта Brent коштує 76,65 долара за барель (+ 0,52%);

за барель (+ 0,52%); Марка WTI торгується на рівні 71,95 долара за барель (+ 0,22%).

Що впливає на вартість нафти

Обидві марки нафти подорожчали майже до пікового рівня за два останні тижні. Загалом увага ринку зосереджена на останньому рішенні Саудівської Аравії та Росії щодо скорочення обсягів пропозиції у серпні, пише Reuters.