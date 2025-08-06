Чому платина стала популярним активом?

Через зростаючу напругу на ринку платина цього року стала одним з найприбутковіших активів, а вартість її запозичення злетіла до рекордних рівнів. Побоювання щодо можливих мит викликали масштабний відтік металу на склади в США, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Водночас китайський імпорт стабільно перевищує передбачуване внутрішнє споживання. На тлі цього в сховищах Лондона і Цюріха виник дефіцит платини, і трейдерам доводиться економити залишки обсягів.

Наскільки серйозний дефіцит платини?

Хоча експерти в цілому розуміють, куди направляються постачання, відсутність прозорих даних про лондонські резерви заважає точно оцінити, наскільки критичним став рівень запасів.

Коли ринок відчуває серйозний тиск – незалежно від причин, – він повинен витягнути активи з тіні. Поточні орендні ставки вказують на те, що напруженість залишається гострою.

— заявив керуючий фондом металів у Valent Asset Managemen Джей Тейтум.

Одномісячна передбачувана ставка оренди, як і раніше, перевищує 10% – це нижче липневого піка в більш ніж 35%, але істотно вище звичного майже нульового рівня.

Важливо! Цей показник відображає річну прибутковість, яку можуть отримати власники платини в сховищах Лондона або Цюріха, надаючи метал в короткострокову оренду.

Хоча трейдери масово переміщали золото, мідь та інші метали в США в спробі заробити на коливаннях цін через тарифну невизначеність, платина виділяється своєю винятковою волатильністю і дефіцитом.

Цікаво! Влада Китаю обмежила експорт дорогоцінних металів, і, як і у випадку з Лондоном, обсяги внутрішніх резервів практично не піддаються моніторингу.

Попри те що з початку року інвестори продали близько 215 тисяч унцій платини з біржових фондів, за останні три тижні склади в Нью-Йорку прийняли майже 290 тисяч унцій. Китай, найбільший споживач платини у світі, у другому кварталі закупив рекордні 1,2 мільйона унцій.

Хто програє від дефіциту платини?

Автомобільна та ювелірна галузі залишаються основними споживачами платини, але стрімке зростання вартості запозичення особливо сильно вдарило по виробниках, що використовують метал у хімічній промисловості, скляному виробництві та лабораторному обладнанні.

Такі промислові підприємства часто вважають за краще орендувати платину замість її прямої купівлі.

Примітно! За словами трейдерів з банків і торгових будинків, в періоди пікового попиту ліквідність на ринку практично зникала, а орендні ставки злітали до двозначних значень, що витісняло багатьох позичальників.

Які прогнози та перспективи?

Після майже десятиліття цінового застою в діапазоні 800-1100 доларів за унцію, платина цього року подорожчала на 45% і досягла рівня близько 1 320 доларів. Зниження попиту через перехід на електромобілі раніше тиснуло на ринок, оскільки понад третину споживання платини пов'язано з виробництвом каталітичних нейтралізаторів.

Відновлення цін вже зробило близько 90% галузі прибутковою, в порівнянні з 60% наприкінці минулого року. Однак цього недостатньо для запуску нових проєктів. Ціни повинні зрости ще приблизно на 50%, щоб стимулювати розширення виробництва,

– зазначив генеральний директор Valterra Platinum Крейг Міллер.

Президент сировинного хедж-фонду Massar Capital Management Марван Юнес, який управляє активами на суму близько 1,6 мільярда доларів, вважає, що ринок може бути на порозі "бурхливого ралі".