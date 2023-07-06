Ключевые изменения на рынке нефти

В среду, 5 июля, нефть марки Brent торговалась по цене на уровне 76,65 доллара за баррель. Сырье подорожало на 0,40 доллара или 0,5% во время сессии. Во вторник этот бренд подорожал на 1,60 доллара за баррель.

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В то же время марка нефти West Texas Intermediate на конец сессии торговалась на уровне 71,79 доллара за баррель. Эта марка нефти выросла в цене на 2 доллара или 2,9% по сравнению с торгами в понедельник, сообщает издание Reuters.

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Согласно Bloomberg, актуальные цены на нефть колеблются на следующих уровнях:

Нефть Brent стоит 76,65 доллара за баррель (+0,52%);

за баррель (+0,52%); Марка WTI торгуется на уровне 71,95 доллара за баррель (+0,22%).

Что влияет на стоимость нефти

Обе марки нефти подорожали почти до пикового уровня за две последние недели. В общем, внимание рынка сосредоточено на последнем решении Саудовской Аравии и России по сокращению объемов предложения в августе, пишет Reuters.