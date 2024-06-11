Скільки коштує барель нафти

Під час торгів у вівторок, 11 червня, нафта Brent повернулася до знецінення, подешевшавши на 13 центів або на 0,16%. Сировина торгується на рівні 81,50 долара за барель.

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Водночас ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate впали в ціні на 7 центів або на 0,04%. Американська нафта коливається на рівні 77,67 долара за барель, інформує Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 79,90 долара за барель (+ 0,35%)

Контракти WTI торгуються за ціною 75,77 долара за барель (+ 0,32%).

До теми! Минулий тиждень еталонні бренди нафти завершили зі спадом. Ба більше, Brent та WTI зафіксували від'ємну динаміку третій тиждень поспіль.

Які фактори впливають на ринок нафти

Нафта знову дешевшає на ринку, оскільки інвестори чекають на важливі дані з двох найбільших економік світу. Йдеться про США та Китай. Також вони прагнуть дізнатися про результати засідання Федеральної резервної системи США, щоб отримати чіткіше уявлення про те, що відбувається з інфляцією і як це вплине на попит на паливо.

При цьому попередню торгову сесію ціни на нафту завершили зі зростанням приблизно на 3%, досягнувши максимуму за тиждень. Цьому спряли очікування, що літній сезон відпусток сприятиме збільшенню попиту на пальне. Водночас деякі аналітики додають, що йдеться про короткотривалий ефект, оскільки зберігається перспектива підвищення процентних ставок.

Нагадаємо, що шанси на зниження ставки у вересні після публікації звіту про ринок праці впали до 50,8% з приблизно 70%, які фіксували у четвер.