Як змінилася вартість нафти за тиждень
Черговий тиждень еталонні бренди нафти завершили зі спадом. Чорне золото демонструє від'ємну динаміку на ринку третій тиждень поспіль.
Варте уваги Скільки нафти залишилося у надрах Землі і які тенденції прогнозують
Для розуміння, нафти Brent за тиждень подешевшала на 2,5%, тоді як бренд нафти WTI – на 1,9%, інформує Reuters. Ціни на нафту падають через занепокоєння щодо попиту на ринку.
Які фактори впливають на ринок нафти
На ринок нафти впливали заяви від ОПЕК+ про готовність поставити на паузу або повернути політику збільшення обсягів видобування сировини. Йдеться про Саудівську Аравію та Росію.
З іншої сторони, дані з Китаю продемонстрували, що попри те, що експорт зріс другий місяць у травні, імпорт сирої нафти впав. Це свідчить про занепокоєння щодо попиту у найбільшого у світі покупця сирої нафти.