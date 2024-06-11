Сколько стоит баррель нефти

Во время торгов во вторник, 11 июня, нефть Brent вернулась к обесцениванию, подешевев на 13 центов или на 0,16%. Сырье торгуется на уровне 81,50 доллара за баррель.

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В то же время фьючерсы на нефть West Texas Intermediate упали в цене на 7 центов или на 0,04%. Американская нефть колеблется на уровне 77,67 доллара за баррель, информирует Reuters.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 79,90 доллара за баррель (+0,35%)

Контракты WTI торгуются по цене 75,77 доллара за баррель (+0,32%).

К теме! Прошедшую неделю эталонные бренды нефти завершили со спадом. Более того, Brent и WTI зафиксировали отрицательную динамику третью неделю подряд.

Какие факторы влияют на рынок нефти

Нефть снова дешевеет на рынке, поскольку инвесторы ждут важных данных из двух крупнейших экономик мира. Речь идет о США и Китае. Также они стремятся узнать о результатах заседания Федеральной резервной системы США, чтобы получить более четкое представление о том, что происходит с инфляцией и как это повлияет на спрос на топливо.

При этом предыдущую торговую сессию цены на нефть завершили с ростом примерно на 3%, достигнув максимума за неделю. Этому способствовали ожидания, что летний сезон отпусков будет способствовать увеличению спроса на топливо. В то же время некоторые аналитики добавляют, что речь идет о кратковременном эффекте, поскольку сохраняется перспектива повышения процентных ставок.

Напомним, что шансы на снижение ставки в сентябре после публикации отчета о рынке труда упали до 50,8% с примерно 70%, которые фиксировали в четверг.